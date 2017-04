Avslutter søk etter snøskred i Svolvær – ingen skadd

Ifølge politiet gikk skredet ved den 1.085 meter høye fjelltoppen Geitgaljen ved Laupostadøst for Svolvær i Vågan kommune i Lofoten like etter klokken 14 onsdag.

Letemannskapene har undersøkt skredoverflaten, der det oppholdt seg tre amerikanske skiturister. En av dem ble tatt av skredet, men ble reddet ut uten skader.

– Søk i skredet er avsluttet. Tre personer har vært i en gruppe der skredet har blitt utløst. Alle har blitt gjort rede for, opplyser politiets operasjonssentral i Midtre Hålogaland.

Alpin redningsgruppe, Sea King-helikopter, redningshunder og politifolk deltok i søket, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB. Like etter skredet var det uklart om noen var tatt, men redningsarbeiderne var tidlig ganske sikre på at ingen ble rammet, til tross for at det var flere skispor i området.

Ifølge NVE er det moderat skredfare i mesteparten av Nord-Norge i begynnelsen av påsken. Det er foreløpig uklart hvor stort skredet var.

(©NTB)