Tyrkisk konflikt sprer seg til Drammen

Stortingsrepresentanten har fått henvendelser om at konflikten går tvers gjennom det tyrkiske miljøet i Norge. Under vårsesjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling 24. april vil hun holde innlegg om saken, skriver Drammens Tidende.

– Unger som tidligere lekte sammen, leker ikke sammen mer, sier hun.

Christoffersen, som har jobbet for å bygge bro mellom ulike grupper i Drammen, sier hun frykter at det flerkulturelle fellesskapet står i fare.

– Det er ikke tilfeldig at det ikke er etniske konflikter i Norges innvandrerby nummer to. Desto mer fortvilende at konflikten i Tyrkia nå sprer seg til vår kommune, slik vi også ser at det skjer i andre land, sier Christoffersen.

– Min drøm for Drammen, er at vi kan vise resten av verden at det er mulig å leve fredelig sammen, tross tidligere konfliktlinjer, basert på tillit og respekt, fortsetter hun.

Flere medier har meldt om trusler og trakassering i det tyrkiske miljøet i Norge som følge av den tilspissede situasjonen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har anklaget den tyrkiske predikanten Fethullah Gülen for å stå bak kuppforsøk og har tydd til massearrestasjoner av angivelige tilhengere.

(©NTB)