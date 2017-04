Transportarbeidere vil diskutere terror-tiltak

Forrige fredag ble en lastebil kapret og kjørt inn i en folkemengde i Stockholm. Fire personer er døde etter angrepet, og 15 personer er skadd. Også i Nice, Berlin og London har det vært lignende angrep de siste årene.

Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, sier til P4 at de vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy, siden de frykter at slike angrep også kan skje i Norge.

– Det finnes teknologi som kan gjøre det vanskeligere å kapre disse kjøretøyene. Kodesperre er en mulighet, men det vil trolig føre til senere leveranser i transportnæringen. En annen løsning kunne vært en teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utenfra, sier Johnsen.

Han sier de bør gjøre det som er praktisk mulig å gjøre, men at man aldri kan gardere seg hundre prosent mot slike hendelser.

I Sverige har landets infrastrukturminister Anna Johansson allerede kalt inn bransjen til et møte nå på torsdag for å diskutere tiltak, ifølge Sveriges Radio.

(©NTB)