Søker med helikopter etter savnet skiløper

Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser tirsdag kveld at søket er i startfasen.

– Et ambulansehelikopter har gjort et grovsøk i området, og et SeaKing redningshelikopter er på vei. I tillegg er det frivillige i en scooterpatrulje som søker, sier redningsleder Rune Danielsen til NTB litt før klokken 23.

Han sier de foreløpig vet lite om hvordan den savnede skiløperen er utstyrt.

– Vi jobber med å finne ut mer, forklarer Danielsen.

Politiet i Nordland bekrefter at de leter etter en person som er kommet bort fra turfølget i området rundt Rautinden i Beisfjord, et lite stykke sørøst for Narvik.

