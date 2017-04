Regjeringen vil rydde opp i renholdsbransjen

For at arbeidstakerne i bransjen skal få de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på, foreslår regjeringen at virksomheter i renholdsbransjen skal sende inn dokumentasjon på at de er godkjent hvert tredje år. De foreslår også at Arbeidstilsynet skal kunne avvise søknader om godkjenning, som er "framsatt i den hensikt å omgå reglene."

– Vi vil øke mulighetene til å drive kontroll fra Arbeidstilsynet slik at de er helt sikre på at de bedriftene som driver også driver seriøst, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NRK.

Det er ifølge Arbeidstilsynet ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i register over godkjente renholdsvirksomheter, eller som har status "ikke godkjent".

– Det må være mulig å håndheve og å sanksjonere. Jeg er åpen for innspill for hvordan vi kan håndtere det. Det er ikke noe tvil om at det er altfor mange private husholdninger som kjøper svarte tjenester, sier Hauglie.

Ifølge en rapport fra SINTEF og NTNU har rundt 4.000 virksomheter aldri søkt om godkjenning og 90 prosent av disse selskapene er enkeltpersonforetak. En Fafo-undersøkelse viser også at nesten halvparten av dem som vasker for private husholdninger, gjør det svart.

Høringsfristen er satt til 10. juli.

(©NTB)