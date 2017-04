Langvarig slukking av Asko-brann i Vestby

Lageret der det brøt ut brann, ligger øst for E6 i Akershus. Ved 19-tiden tirsdag opplyste Øst politidistrikt at brannvesenet har kontroll, men at det videre slukkingsarbeidet vil ta lang tid.

Lageret har leveranser av frysevarer til butikker i Østfold, i tillegg frysevarer til serveringssteder på en større del av Østlandet.

– I dagligvarebutikkene tror jeg konsekvensene kommer til å bli ganske små. Det kan bli utsolgt for enkelte varer i serveringsmarkedet, sier administrerende direktør Tore Bekken i Asko til NTB.

Bedt om å evakuere

Som følge av brannen ble en del beboere bedt om å evakuere seg selv tirsdag ettermiddag. Folk i en radius på 2,5 kilometer bedt om holde seg innendørs. Politiet har varslet beboere via tekstmeldinger.

– Ettersom det ikke er snakk om fare for liv og helse, velger vi ikke å gå til ytterligere tiltak for å evakuere folk, sa politiadvokat Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til NTB tidligere tirsdag.

Startet fredag

Brannen startet i 17-tiden fredag da det begynte å brenne i en truck, og brannen rammet fryselageret til Asko. Rundt 150 personer ble evakuert. Brannvesenet meldte at de fikk kontroll over flammene samme dag, men den ble først meldt slukket ved midnatt søndag.

Tirsdag morgen opplyste brannvesenet at de hadde drevet etterslukking gjennom store deler av natten. Likevel blusset altså brannen opp igjen. I første omgang ble fem hus evakuert.

Brannvesenet i både Oslo og Sarpsborg bisto i slukkingen. Det samme har et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen Sør-Norge og skogbrannhelikopteret som er stasjonert på Sandefjord lufthavn Torp.

(©NTB)