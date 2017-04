Ikke lenger fare for lekkasje av ammoniakk i Vestby

– Det siste nå er at det ikke lenger skal være fare for lekkasje av ammoniakk. Vi har fått beskjed om at det ikke har lekket ammoniakk, opplyser politiadvokat Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til NTB tirsdag ettermiddag.

Politiet har uansett bedt befolkningen i områdene øst for Asko til og med Bjerkeskaug, og sør langs E6 ned mot Kjenn om å forlate boligene sine og oppholde seg et annet sted.

Øst politidistrikt har satt stab i forbindelse med brannen i det store lagerbygget øst for E6.

Ikke fare for liv og helse

– Det er snakk om selvevakuering, og ettersom det ikke er snakk om fare for liv og helse, velger vi ikke å gjøre ytterligere tiltak for å evakuere folk, sier Høyer.

– Det er fortsatt veldig mye svart røyk, som ikke akkurat er helsefremmende. Derfor opprettholder vi anbefalingen om å holde seg innendørs og lukke vinduer og dører, sier hun.

Anbefalingen gjelder innenfor en radius på 2,5 kilometer mot øst og sør. Politiet har varslet beboere via tekstmeldinger om situasjonen og anbefalingen om å lukke vinduer og dører.

– Ifølge operasjonssentralen har denne varslingen vært ganske vellykket. Derfor har vi ikke lagt mer ressurser inn i arbeidet med å få tak i innbyggerne, sier politiadvokaten.

Startet fredag

Brannen startet i 17-tiden fredag ettermiddag da det begynte å brenne i en truck. Det var fryselageret til Asko som ble rammet av brannen. Rundt 150 personer ble evakuert. Brannvesenet meldte at de fikk kontroll over flammene samme dag, men den ble først meldt slukket ved midnatt søndag.

Tirsdag morgen opplyste brannvesenet at de fortsatt hadde drevet med etterslukking gjennom store deler av natten. Likevel blusset altså brannen opp igjen. I første omgang ble fem hus evakuert.

– Dette er et svært lager som har brent i flere dager. Jeg kjenner ikke til eksakt hva som brenner, sier Høyer.

Politiet gjør oppmerksom på at vindretningen kan endre seg, og at oppfordringen om å forlate boliger og å holde vinduer og dører lukket, dermed kan bli endret til andre områder.

Skogbrannhelikopter

Brannvesenet i både Oslo og Sarpsborg bistår i slukkingen. Det samme gjør et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen Sør-Norge og skogbrannhelikopteret som er stasjonert på Sandefjord lufthavn Torp.

Dessuten er Osloveien forbi stedet stengt. Det samme er fylkesvei 6 ved Vestby Mølle. Tungtransport som skal til Asko-lageret, slipper ikke inn til området.

