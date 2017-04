Forsker venter flere islamistiske terrorangrep

Etter fredagens terroraksjon i Stockholm har PST oppjustert sannsynligheten for terror i Norge fra mulig til sannsynlig. Flere medier knytter usbekeren som er siktet for angrepet til IS, og han føyer seg dermed inn i trenden med flere islamistiske angrep de siste årene.

Nesser, som arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) regner med at den negative trenden vil forverre seg, skriver Klassekampen.

– Det er ingenting i materialet vi ser på som peker mot at trusselen skal avta, sier han.

I en artikkel som er skrevet av Nessers FFI-kollega, Thomas Hegghammer, vises det til fire hovedgrunner til at den voldelige islamistiske aktiviteten kan forverre seg i Europa i nær framtid.

Han trekker fram et økende antall unge muslimer med dårlig økonomi, et økende antall såkalte entreprenører som påvirker unge til å begå terror, situasjonen i Midtøsten og mulighetene internett gir for propaganda og påvirkning.

Nesser peker særlig på entreprenørene som en viktig forklaring.

– Dersom IS kommer under press, slik vi ser i dag, forventer vi en økning i enkle angrep utført av enkeltpersoner, men som har en eller annen kobling inn mot organiserte miljøer og nettverk, sier Nesser.

