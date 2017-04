PST: 17-åring hadde beholder med lightergass og spiker

Han er ilagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele perioden, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett.

– Han tok det med fatning, men han var selvfølgelig veldig opprørt, sier forsvarer Aase Karine Sigmond, som sier at hun ikke er enig i at vilkårene for fengsling var til stede.

Omfattende vakthold i retten

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet av hensyn til etterforskningen, noe de fikk rettens medhold i. Utenfor rettssalen var det væpnet politi, noen med maskinpistoler.

17-åringen har tatt betenkningstid når det gjelder fengslingsspørsmålet. Samtidig håper forsvareren at PSTs etterforskning skal avdekke at han ikke kan mistenkes etter siktelsen.

Trolig blir gutten plassert på en avdeling med yngre innsatte i et fengsel på Østlandet, og ikke en barnevernsinstitusjon.

Spiker

PST omtaler gjenstanden som 17-åringen ble pågrepet med, som en primitiv enhet.

– Det snakk om en beholder som inneholdt lightergass og hvor det var teipet spiker på utsiden. Slik vi ser det, har det vært et skadepotensial ved den enheten, men at det har vært begrenset, sier politiadvokat Kathrine Tonstad.

PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.

I PSTs søkelys

Ifølge Aftenposten kommer familien til den siktede fra Kaukasus, og de har vært bosatt i Vadsø. Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter at de har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere. Det dreide seg da om forebyggende tiltak.

– I avhør har han sagt at han tar personlig avstand fra IS og at han er imot terror og vold. En av grunnene til at han tar avstand fra IS, er at han ikke aksepterer den voldsbruken de utøver. Men han har hatt kontakt med personer som var i PST søkelys i 2015, da han var 15 år gammel. Det er ikke bestridt, sier forsvarer Sigmond.

(©NTB)