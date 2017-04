NOAH vil ikke ha isbjørn og tiger i Polar Park

I et brev til Mattilsynet påpeker NOAH – for dyrs rettigheter at det medfører store utfordringer å holde slike eksotiske dyr i fangenskap. De ber om at dyrenes velferd settes over underholdning og profitt.

– Det er snakk om dyr med stort behov for å jakte og vandre over store avstander, og frustrasjonen til slike dyr i fangenskap vises ofte gjennom stereotyp atferd, sier Siri Martinsen, som er veterinær og leder i NOAH.

Lars Skjønnås, som er styreleder i Polar Park, sier til Folkebladet at de ønsker å koble isbjørnen til et klimasenter der besøkende kan lære om klimaendringer.

