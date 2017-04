Næringen vil bygge mer skogsbilvei

I fjor ble 122 kilometer nye skogsveier ferdigstilt, i tillegg til at 421 kilometer ble rustet opp. Dette innebar investeringer på 268 millioner kroner fra skogeiernes side, skriver Nationen.

Skogbruksrådgiver Are Søreng i Innherred kommune er ikke tvil om at det trengs flere og bedre veier for å få ut den eldste skogen.

– Det er et enormt behov for skogsbilveier og å ruste dem opp til dagens standard. De siste 20 til 30 årene har det skjedd mye på skogfronten, sier han og nevner blant annet lengre og tyngre tømmertransporter.

Eilif Due er grunneier, styreleder i Allskog og styremedlem i Norske Skog. Han synes finansieringen fra staten, som dekker 55 prosent av kostnadene, er god. Tilskuddene til bygging av skogsveier har økt, men han mener det bør jobbes mer med å finne de gode prosjektene. Due understreker at det er viktig at skogen som skal tas ut, kan bearbeides i nærheten.

I tillegg til skogsbilveiene, var det rundt 56.700 kilometer traktorvei i Norge ved utgangen av 2016.

