Fastrenten i Lånekassen stiger marginalt

Fra 1. mai vil fastrenten være 2,27 for tre års bindingstid, 2,51 prosent for fem år og 3,06 prosent for ti år.

– Fem- og tiårsrenta er uendret sammenlignes med dagens nivå, mens treårsrenta øker marginalt, sier kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen Christin Dammen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mai, kan gjøre det i perioden 10. til 17. april. Alle som skal søke om fastrente, kan gjøre det på lanekassen.no.

Den flytende renten på studielånet vil fra 1. mai være 2,21 prosent.

– Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Dammen.

578.200 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 74.600 har fast rente.

