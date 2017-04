17. mai-feiringen kan være et terrormål

I denne perioden er det flere høytidsdager og merkedager, noe som kan være typiske mål for terrorister.

– Terrorister er opptatt av symbolisme, og det kan ligge mye symbolikk i å foreta seg noe på dager som nasjonaldager og større markeringer, sier forsker Cato Hemmingby ved Politihøgskolen, til NRK.

– Det kan være store folkemengder andre dager i året også, men det kan nok være aktører som er mer motivert til å gjøre noe på en merkedag som en nasjonaldag, fordi de da får den ekstra symbolikken terrorister kan være ute etter, sier forskeren.

Leder for 17. mai-komiteen i Oslo, Bjørnar Moxnes, sier de legger opp til en flott feiring av 17. mai, med barnetog som vanlig.

– Så vil politiet gjøre de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen. Det har vi full tillit til at de gjør på en god måte, sier Moxnes.

Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST særlig frykter terror på slike dager. PST har tidligere vurdert det som "mulig" at Norge kan bli utsatt for terror i 2017, nå mener de det er sannsynlig.

(©NTB)