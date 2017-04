Politiet frykter at person omkom i brann på Hamarøy

– Brannen er nå for det meste slukket. Politiet frykter at den savnede er omkommet i brannen, skriver politiet i Salten på Twitter.

Brannvesenet ble varslet om brannen ved 9-tiden søndag morgen, og det ble raskt kjent at en person ikke var gjort rede for. Huset ble etter hvert overtent, og det var ikke mulig for brannmannskapet å ta seg inn. Huset ligger for seg selv, og det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til andre hus.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.

(©NTB)