PST oppjusterer trusselvurderingen de neste to månedene

– Vi vet ikke ennå om han hadde tenkt å gjennomføre et angrep, men i lys av funnet og det vi vet om hans bakgrunn er det all grunn til å etterforske saken, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holdt søndag ettermiddag pressekonferanse etter at det lørdag kveld ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.

PSTs politiadvokat Signe Aalling opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.

Den siktede 17-åringen kom til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010, og han har fortsatt status som asylsøker. Han framstilles for varetektsfengsling mandag.

17-åringens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, opplyser at hennes klient ikke erkjenner straffskyld, skriver VG.

Tidligere kjennskap

17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.

Politiadvokat Aalling bekrefter at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere. Det dreide seg da om forebyggende tiltak.

PST jobber nå for å avklare om det var andre personer involvert.

– Det er ikke avklart om han har vært alene om forholdet han er siktet for, sier Aalling.

PST har gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet ransakinger, og flere personer er avhørt. Aalling sier det er for tidlig å si noe om resultatene av avhørene.

Oppjusterer trusselnivået

PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyser at PST nå oppjusterer trusselbildet i Norge for en periode på to måneder. PST har tidligere vurdert det som "mulig" at Norge kan bli utsatt for terror i 2017. Bjørnland sier utviklingen den siste tiden ha skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen oppjusteres til "sannsynlig".

PST-sjefen sier videre at det er en forsiktig oppjustering av trusselbildet, og hun understreker at det gjelder for en periode på to måneder.

– Det har sammenheng med det uavklarte vi ser i forbindelse med den siste saken, men også utviklingen internasjonalt og det vi har sett i Sverige, sier Bjørnland på pressekonferansen søndag.

– Ikke være naive

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) roser enkeltpersonen som tipset politiet om 17-åringen og politiets innsats. Han sier dette viser at årvåkenhet er viktig.

– Jeg legger PSTs vurdering til grunn når de i dag sier at terrortrusselen mot Norge midlertidig er skjerpet. Jeg vil understreke at Norge er et grunnleggende trygt samfunn. Vi har et åpent og demokratisk samfunn, men vil også av den grunn være sårbare. Derfor skal vi ikke være naive, sier Amundsen.

Politidirektoratet innfører ingen ekstra tiltak søndag som følge av det oppjusterte trusselnivået. Fredag ble det innført midlertidig bevæpning i de største byene og på Oslo lufthavn. Mandag skal direktoratet ha et møte med alle politimestrene, og da skal det vurderes om det er grunnlag for nye tiltak, opplyser beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NTB.

Avhørt søndag

Den siktede 17-åringen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST, opplyser hans forsvarer overfor Aftenposten. Forsvarer Aase Karine Sigmond sier at gutten er et barn og at det er snakk om guttestreker.

– Min klient avviser at han er ekstrem radikal islamist. Han tar avstand fra IS og deres voldshandlinger, sier Sigmond til NRK.

Hun sier videre at 17-åringen ikke hadde planer om å bruke gjenstanden til et terroranslag.

Den siktede tenåringen ble pågrepet lørdag kveld etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo. Politiet sperret av området, og det ble gjennomførte en kontrollert sprengning av gjenstanden.

Politiets innsatsleder Svein Arild Jørundland opplyste lørdag at smellet var høyere enn det fra apparatet som bombegruppa brukte. Det var en parkeringsvakt som varslet politiet om 17-åringen lørdag kveld.