Mann skal være siktet etter funn av bombelignende gjenstand i Oslo

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha siktet en ung mann som ble pågrepet sent lørdag kveld etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand, skriver VG.

Mannen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST, opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond. Hun bekrefter at mannen er siktet i saken, men vil ikke kommentere innholdet i siktelsen.

Sigmond opplyser til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut. PST har ikke kommentert siktelsen, men henviser til en pressekonferanse senere søndag.

Forebyggende arbeid

Ifølge VG skal mannen ha utenlandsk bakgrunn og innvandret til Norge i ung alder. Han skal også være kjent for PST fra forebyggende arbeid. Gjennom det arbeidet har det kommet fram at den unge mannen har uttrykt støtte til den ytterliggående islamistgruppa IS, får VG opplyst.

– Det har jeg hørt. Men det kan jeg ikke noe om, sier Sigmond til Aftenposten.

PST ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger før pressekonferansen.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier han er informert og holdes løpende orientert om hendelsen, opplyser departementet til Aftenposten.

Bombelignende gjenstand

Mannen ble pågrepet sent lørdag kveld og tatt inn til avhør, og politiet gjennomførte en kontrollert sprengning av gjenstanden.

– Vi har foretatt en kontrollert sprenging. Smellet var høyere enn det fra apparatet som bombegruppa brukte, så det tyder på at noe gikk i lufta der borte, sa politiets innsatsleder Svein Arild Jørundland til NTB og pressen på stedet.

– Akkurat hva det er vi fant, kan jeg ikke si om, men det var et høyere smell enn det normalt vil være når vi foretar slike sprengninger, sa Jørundland.

Ved 2.30-tida natt til søndag opplyste politiet at PST hadde tatt over etterforskningen.

Fattet mistanke

Mannen som ble pågrepet, ble ifølge Jørundland sett av en politipatrulje som fattet mistanke rundt han.

– Sånn jeg skjønte det hadde han denne gjenstanden i hendene da politiet så ham. Gjenstanden lå i en plastpose som var lagt oppi en pappkasse, sa innsatslederen.

Det skal ha vært snakk om en kasse på rundt 30 ganger 30 centimeter. Jørundland sa at størrelsen på kassen antydet at den ikke hadde et stort skadepotensial, men at de hadde satt opp tilstrekkelige sperringer, slik at publikums sikkerhet var ivaretatt.

Det ble sperret av et område som strakte seg fra østsiden av Grønland torg ved Tøyenbekken og til Brugata, inkludert Vaterlandsparken og deler av strekningen nederst langs Akerselva. Grønland T-banestasjon ble også stengt. Like før klokka 2 ble de ytre sperringene fjernet.

