Mann siktet etter funn av bombelignende gjenstand i Oslo

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha siktet en ung mann som ble pågrepet sent lørdag kveld etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand, skriver VG.

Mannen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST, opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond. Hun bekrefter at mannen er siktet i saken, men vil ikke kommentere innholdet i siktelsen.

Sigmond opplyser til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut. PST har ikke kommentert siktelsen, men henviser til en pressekonferanse senere søndag.

Ifølge VG skal mannen ha utenlandsk bakgrunn og innvandret til Norge i ung alder. Han skal også være kjent for PST fra forebyggende arbeid. Gjennom det arbeidet har det kommet fram at den unge mannen har uttrykt støtte til den ytterliggående islamistgruppa IS, får VG opplyst.

– Det har jeg hørt. Men det kan jeg ikke noe om, sier Sigmond til Aftenposten.

PST ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger før pressekonferansen.

Mannen ble pågrepet sent lørdag kveld og tatt inn til avhør, mens politiet gjennomførte en kontrollert sprengning av gjenstanden. Ved 2.30-tida natt til søndag opplyste politiet at PST hadde tatt over etterforskningen.

