Justisministeren roser politiet 

– All ros til politiet og til borgeren som reagerte raskt og varslet politiet. Politiet kom til stedet og håndterte situasjonen på en god måte. Dette er et veldig godt eksempel på hvordan vi kan håndtere slike hendelser, sier Amundsen til NRK søndag kveld.

Justisministeren sier han er informert fra PST og Politidirektoratet om situasjonen, og blir fortløpende orientert.

– Jeg tenker at vi som borgere må være årvåkne. Vi må bidra til å gi informasjon til politiet dersom man mener det er nødvendig, understreker Amundsen.

Han mener at Norge er et trygt og åpent demokratisk samfunn.

– Dette kan gjøre oss sårbare, nettopp derfor er det viktig at vi ikke er naive og at vi er årvåkne. I den situasjonen vi er i nå, vil jeg hevde at vi aldri har hatt en bedre beredskap i Norge. Beredskapen er styrket generelt, og politiet er styrket med betydelige summer og mannskap, sier han.

(©NTB)