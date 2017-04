17 år gammel russer siktet etter funn av hjemmelaget bombe i Oslo

PST holder pressekonferanse om saken søndag ettermiddag.

– Det er uavklart om 17-åringen hadde intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

PSTs politiadvokat Signe Aalling opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial. PST opplyser at 17-åringen kom til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010. Han har fortsatt status som asylsøker.

Aalling sier den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Politiadvokaten sier videre at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere, og de jobber nå for å avklare om det var andre personer involvert.

– Det er ikke avklart om han har vært alene om forholdet han er siktet for, sier Aalling.

PST-sjefen påpeker at det er sannsynlig at angrepene i flere europeiske land den siste tiden skaper smitteeffekt.