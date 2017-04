Rolig påskestart for Røde Kors

Så langt har Røde Kors hatt sju henteoppdrag, fire leteaksjoner og behandlet 13 skader. Dette er lavere enn på samme tid i fjor, da opptellingen viste elleve henteoppdrag og 41 skader.

– Det har vært en veldig rolig lørdag på Informasjonssentralen. Det tyder på at ikke så mange har funnet veien til løypene, sier vaktleder Ole Gladsø.

Fredag ble det gjennomført en skredøvelse på Golsfjellet. Der deltok justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sammen med Røde Kors-frivillige, Norske Redningshunder, lokalt politi og Sea King.

– De frivillige er avgjørende for beredskapen. Den er langt bedre i Norge enn i andre land. Det er ingen grunn for å endre oppskriften når dugnadsånden er så god, sa statsråden.

Over 1.200 frivillige er i forsterket beredskap og utstasjonert ved over 150 vaktstasjoner og hytter over hele landet når påskefolket inntar fjellheimen i helgen.

