Død mann funnet i sjøen utenfor Stavanger

– Pårørende til den savnede båtføreren er informert om at det er funnet en død person, men vi har ennå ikke sikker identifikasjon av mannen som er funnet, sier operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Leteaksjonen ble startet lørdag ettermiddag da en båt med motoren på ble funnet drivende utenfor Stavanger. Litt etter klokken 19 ble en mann funnet omkommet under et kaianlegg ved småbåthavnen i Breivik.

– Et vitne forteller at han så en båt som kjørte på et skjær utenfor småbåthavnen. Båten skal imidlertid ha kommet seg løs igjen, sier innsatsleder Einar Johannesen

Redningsdykkere og Sea King deltok i søket etter 43-åringen.

Politiet fant en mobiltelefon i båten. Ved hjelp av den klarte politiet å finne ut hvem som eier båten, som nylig skiftet eier.

