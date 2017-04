Advarer om dårlig is i påskefjellet i Hallingdal

– Forholdene gjør sikringsarbeidet vanskelig. Det er svært viktig at folk følger merkede løyper og respekterer skilting nå i påsken, opplyser energikonsernet E-CO-Energi.

Det opplyses at det er store variasjoner, men at det er observert generelt dårlig is på alle regulerte vann under 1.200 meter over havet. Der isen er spesielt usikker vil det bli satt opp sperregjerder.

(©NTB)