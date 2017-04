Påskegul snøskredfare den kommende uka

Faregraden er gul, noe som indikerer at faren for snøskred anses som moderat i alle NVEs varslingsregioner. Det innebærer at det er lokalt ustabile forhold i fjellet og folk på skitur bør sette seg inn i hvor man kan ferdes for å unngå områder der det er fare for snøskred.

– Det er ulike problemer vi har å hanskes med rundt om i landet, så les de ulike varslene på varsom.no og sett deg inn i hva de ulike skredproblemene betyr, sier vaktleder Karsten Müller i snøskredvarslingen.

I Nord-Norge har snødekket frosset til og stabilisert seg etter mildvær og regn, men snøscootere er eksempel på såkalt stor tilleggsbelastning som kan utløse skred. I Helgeland kan det forekomme enkelte naturlig utløste våte snøskred i fjellet.

På Vestlandet og Nord-Vestlandet advares det om at vind og snø i høyfjellet har lagt opp ustabile flak av fokksnø som kan løses ut av en enkelt skiløper. Også på Østlandet skal det ikke mer enn én enkelt skiløper til for at snøflak kan løsne. Sol og høye temperaturer kan dessuten føre til at bratte heng og skavler brekker.

På Svalbard kan snø i vestvendte leområder påvirkes med liten tilleggsbelastning, mens snøscootere kan utløse skred i vedvarende svake lag i snødekket. Også på Svalbard advares det om skavlavbrekk der sola står på.

