KrF truer med å gå til Ap med asylbarnbosetting

Partiet vil etter påske fremme et forslag i Stortinget om umiddelbar bosetting, ikke etter ett år slik regjeringen har lagt opp til, skriver VG.

– Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig. Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, hvis ikke vil vi søke gjennomslag med Ap, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Ap gikk i forrige uke ut og krevde umiddelbar bosetting. Det har også Utlendingsdirektoratet (UDI) bedt om, ettersom disse ungdommene utsettes for unødig stress og angst i en lang venteperiode.

– Det er ingen grunn til å gi disse unge enda et år ekstra i mottak, det fremmer ikke integreringen, for å si det mildt, sier Aps innvandringspolitisk talsmann, Stein Erik Lauvås.

Regjeringen har så langt sagt nei til kravene, men vikarierende innvandringsminister Per Sandberg (Frp) varslet nylig tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak.

(©NTB)