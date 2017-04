 14 pågrepet på cruiseskip i Bodø – utvises fra Norge

Nordland politidistrikt opplyser at Utlendingsdirektoratet (UDI) har fattet vedtak på bakgrunn av utvisningssaken som politiet opprettet torsdag. Begrunnelsen for at de er bortvist fra Norge, er at de har arbeidet i Norge uten gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Torsdag ble 14 av mannskapet pågrepet mens skipet lå til kai i Bodø. Politiet aksjonerte mot skipet torsdag morgen etter å ha fått informasjon om mulige lovbrudd. Alle de pågrepne mistenkes for brudd på utlendingsloven.

– De er opprinnelig fra Filippinene, og det dreier seg om både kvinner og menn. Det er opprettet utvisningssak på alle 14 personene, sa politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt torsdag.

Det tidligere hurtigruteskipet eies i dag av rederiet Vestland Marine og kom til Bodø fra Tromsø onsdag. Det hadde ikke passasjerer om bord.

