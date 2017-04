Slutt på lærerstreiken ved privatskole i Sandefjord

Lærerne ved skolen har streiket i to uker etter at forsøkene på å få på plass en lokal tariffavtale mislyktes.

Abelia – NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter – opplyser i en pressemelding torsdag kveld at det er oppnådd enighet om en ny hovedavtale og overenskomst for skoler som er godkjent etter friskoleloven.

– Avtalene sikrer at friskolene som er organisert i Abelia, får en rettmessig plass i det organiserte arbeidslivet, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Friskoler.

Det betyr at streiken ved Skagerak International School er over etter at det også er undertegnet en lokal særavtale med utgangspunkt i den inngåtte hovedavtalen og overenskomsten.

Skoledirektør Hans Jørgen Firing opplyser at undervisningen kan gjenopptas etter påskeferien.

36 medlemmer av Utdanningsforbundet ved skolen har vært i streik siden 24. mars. Skagerak International School er en veldedig stiftelse som driver en skole for 370 elever i Sandefjord.

