Politiet vil ha betinget fengsel for 16-åring som filmet sex

Aktor la i Sandefjord tingrett også ned påstand om at jenta må betale en bot på 5.000 kroner, melder NRK. Bistandsadvokaten til de to fornærmede ba om 10.000 kroner i erstatning til sine klienter.

Saken kunne ha endt opp i Konfliktrådet, men politiet mente handlingen var såpass alvorlig at jenta måtte tiltales.

– Politiet ser veldig alvorlig på denne typen saker fordi konsekvensene for de fornærmede blir veldig store, sier politiadvokat Torunn Siqveland i Sør-Øst politidistrikt. Hun peker på at filmen ble delt med flere personer på Snapchat, noe politiet legger vekt på i straffeskjerpende retning.

– Dette fordi denne filmen mest sannsynlig aldri kommer til å bli helt borte, sier Siqveland.

Siden de to personene som ble filmet var under 18 år, er 16-åringen også tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn i tillegg til å ha krenket personene hun filmet.

Politiadvokaten håper at saken vil føre til at ungdommer skjønner alvoret og ansvaret de har når de deler videoer av seksuell karakter.

