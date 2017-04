Per Sandberg frykter asylliberalisering fra Ap

– Nå har vi fått en enighet med Ap på noen punkter som er veldig bra. Nå vil åpenbart mange i Ap reversere sin egen politikk og gi opphold til alle som hevder de er under 18 år. Dette kan føre til en voldsom strøm med asylsøkere til Norge, sier fungerende innvandringsminister Per Sandberg (Frp) til Dagens Næringsliv.

Tre tidligere Ap-statsråder ønsker å liberalisere Aps politikk, spesielt for enslige mindreårige asylsøkere. AUF og flere fylkeslag vil på Ap-landsmøtet om to uker jobbe for å gjøre det lettere enn i dag å gi permanent opphold for de mellom 15 og 18 år.

Innvandringsministeren kaller dette "naivt".

– Når Norge og Sverige alene sto for omtrent halvparten av alle enslige barn som kom til Europa, trenger vi en restriktiv og streng politikk for å forhindre at de legger ut på denne farefulle reisen. Det er ikke snilt eller humant å lokke familier til å sende barna som ikke trenger beskyttelse, ut på en lang og farefull reise. Det som er humant, er at barn blir hos familien sin, sier Sandberg.

Strømmen av mindreårige asylsøkere fra Afghanistan til Norge har nesten helt stanset opp, viser tall fra Utlendingsdirektoratet. Bare åtte er kommet i første kvartal i år. I 2015 kom det over 3.500.

