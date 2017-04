Opptur for Marine Harvest på tam børsdag

Statoil og Norsk Hydro falt henholdsvis 1,1 og 2,3 prosent, mens Marine Harvest løftet seg 3,1 prosent. Oppdrettsselskapet la fram en svært positiv årsrapport onsdag ettermiddag, selv om lakselus fortsatt ses på som en stor utfordring. Også Golden Ocean Group hadde en svært positiv dag, med en oppgang på 4,1 prosent.

I Europa sto DAX 30-indeksen i Frankfurt omtrent på stedet hvil, mens FTSE 100 i London falt 0,3 prosent og CAC 40 i Paris løftet seg 0,6 prosent.

Oljeprisen styrket seg torsdag: Nordsjøoljen ble omsatt for 54,74 dollar fatet ved børsens stengetid, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 51,6 dollar.

(©NTB)