Grande: Venstre og KrF likere enn de vil ha det til

Venstre ble i helgen det første norske partiet som åpnet for ikke-kommersiell surrogati. KrF har i ettertid reagert og kalt forholdet mellom partiet og Venstre krevende og utfordrende. De mente at det å åpne for surrogati kunne utfordre likestillingen.

– Når vi åpner for surrogati, er det ikke fordi vi mener der er en ideell ordning og et ønske om at slik skal barn skapes. Poenget er at surrogati finnes, sier Grande til Vårt Land.

– Vi i Venstre liker veldig dårlig at man utnytter kvinner i den tredje verden. Vi liker veldig dårlig at kvinner blir gjort til handelsvare. Og vi liker veldig lite at rettighetene til barna, når surrogati er et faktum, er for svake.

Grande reagerer på inntrykket som skapes av helgens landsmøte og mener KrF-tillitsfolk ikke har politisk grunnlag for å si at avstanden mellom de to partiene nå har økt.

– Etter våre nye vedtekter er vi fortsatt mye likere enn de vil ha det til. Vi bruker ulike ord om begreper. Der KrF sier nestekjærlighet, sier gjerne Venstre «rause felleskap».

(©NTB)