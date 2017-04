Sivilombudsmannen kritiserer bjørnefelling på Høyre-politikers beite

Bjørnen ble felt i Høyre-politiker og saueeier Anders Kiærs beiteområde i Hedmark, etter at han selv hadde tatt kontakt med den politiske ledelsen i departementet, ifølge NRK.

Departementet får kritikk for ikke å ha gitt en skikkelig begrunnelse for tillatelsen. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier til kanalen at dersom det skulle være slik at det hastet så mye i denne instruksen, så burde det vært begrunnet skriftlig i etterkant. Bjørn er fredet og utrydningstruet.

Ombudsmannen mener det at Kjær tok direkte kontakt med partikollega og statssekretær Lars Andreas Lunde i departementet på Høyres landsmøte, forsterker behovet for å dokumentere de vurderingen som ble gjort.

– Det sikrer åpenhet rundt begrunnelsene, og det gir igjen tillit og det reduserer faren for at man tar utenforliggende hensyn, sier Falkanger.

Lunde sier det at henvendelsen kom fra en partifelle ikke hadde noe med saken å gjøre, og at samme avgjørelse hadde blitt truffet uansett hvem den kom fra. Han sier videre at de tar med seg kritikken fra Sivilombudsmannen.

Blant kritikerne er stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås (SV), som mener fellingen må ses nærmere på. Han mener saken fortjener å havne i kontrollkomiteen.

