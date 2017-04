Person til sykehus etter brann i Svelvik

Nødetatene rykket ut etter at en konteiner og et lagertelt hadde tatt fyr og giftig røyk spredte seg i området.

I 18.30-tiden opplyste politiet i Søndre Buskerud på Twitter at brannen var under kontroll, og at to personer ble behandlet for røykskader av ambulansepersonell. Ifølge Drammens Tidende ble den ene personen sendt videre til sykehus.

Ifølge vaktleder Bjørn Henriksen i Vestfold brannvesen rykket brannmannskaper fra Svelvik, Sande og Drammen ut til brannen. Folk som bor i nærheten av fabrikken Jensen madrasser, ble bedt om å forlate hjemmene sine, men kunne dra tilbake da etterslukkingen begynte i 19-tiden.

Brannårsaken er ikke kjent, men området er sperret av og en normal etterforskning er iverksatt. Politiet ønsker også å komme i kontakt med en gutt i 13-16-årsalderen som ble sett syklende bort fra stedet like før brannen startet.

– Det er ikke klart hvordan brannen startet, men en hytteeier som meldte fra om brannen så en person sykle fra stedet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Groth sier politiet ønsker å finne ut hva denne personen gjorde i området.

