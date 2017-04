Ny lov åpner for kjønnskvotering av menn

Den nye loven ble presentert onsdag. Universitetene i Bergen (UiB) og Oslo (UiO) søkte i fjor om å få kvotere inn menn på psykologistudiet. NRK skriver at det ved UiB er om lag 80 prosent kvinner på de fleste kullene. I vinter avslo Kunnskapsdepartementet søknaden fordi det ville vært i strid med loven.

– Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanninger som handler om barn. I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Det nye forslaget åpner for at «det må antas at det også for menn finnes tilsvarende barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte (...) Etter departementets syn vil likestillingshensyn også gjøre seg gjeldende i disse tilfellene.»

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, sier de vil søke om dette for flere studier.

– Vi har snakket om det på medisin-, odontologi- og tannpleierstudiet. Også for studiet i rettsvitenskap har det vært antydet, sier hun.

(©NTB)