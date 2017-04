"Kulturvernets Oscar" til Norsk Fyrhistorisk Forening

EUs kulturminnepris i kategoriene "Spesiell innsats" og "Bevaring" er tildelt henholdsvis Norsk Fyrhistorisk Forening og Statens vegvesen.

Norges kulturvernforbund skriver i en pressemelding at prisen ofte blir omtalt som "Oscar-prisen" innenfor kulturvernsektoren.

Europeisk arv

I juryens begrunnelse for å premiere Norsk Fyrhistorisk Forening heter det at "Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv".

– Prisen er både en anerkjennelse av det fantastiske frivillige arbeidet som er gjort på alle landets fyrstasjoner og viktig for vårt arbeid framover, sier daglig leder Ola Sendstad i Norsk fyrhistorisk forening.

Kongevegen

Statens vegvesen har vunnet prisen i kategorien "Bevaring" for prosjektet om Kongevegen over Filefjell.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen sier prisene viser det gjøres mye bra for kulturminnene her i landet.

– Prisen til Norsk Fyrhistorisk Forening er en stor anerkjennelse til deres utrettelige innsats for de viktige monumentene langs kysten. Statens vegvesens arbeid med kongeveien over Filefjell er også et glitrende eksempel på bevaring av nasjonens hukommelse. Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert, sier Helgesen.

