HRW: Norge bør be Kina løslate Liu Xiaobo

Statsminister Erna Solberg (H) vil lede en norsk delegasjon på offisielt besøk til Kina 7. til 10. april. Hovedformålet med besøket er gjenopptakelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina.

Solberg reiser sammen med utenriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H) og det som er tidenes største norske delegasjon med representanter fra norsk næringsliv på statsbesøket til Kina.

Men om Norge unnlater å ta opp menneskerettighetene, lover det dårlig for fremtidige forbindelser, mener Human Rights Watch (HRW),

– Hvis Erna Solberg unnlater å ta opp menneskerettighetene, vil det se ut som Norge står farlig svakt over hele linjen i dette forholdet. For å unngå det, bør hun stå fram offentlig og kreve løslatelse av menneskerettighetsforkjempere som Xie Yang, som er blitt torturert og holdt i fangenskap siden juli 2015, og uttrykke bekymring over bortføring av utenlandske statsborgere utenfor Kinas grenser, blant dem den svenske bokhandleren Gui Minhai. Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet – som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina – i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.

Hun mener Solberg bør også ha mot til å be Kina løslate Liu Xiaobo.

– Tydelig markering om selv de mest sensitive temaer vil fortelle oss hvilket Norge som har besøkt Kina, sier hun.

