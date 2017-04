Forsvarets sikkerhetsavdeling lagret opplysninger om journalister

EOS-utvalget som undersøker de hemmelige tjenestene, overleverte onsdag utvalgets årsmelding for 2016 til Stortinget. Her framgår det at utvalget under en inspeksjon i FSA i 2015 så at opplysninger om en journalist var bitt samlet inn og lagret gjennom fire år. Ifølge utvalget lagret FSA opplysninger om minst to journalister til.

"Utvalget har i 2016 kritisert Forsvarets sikkerhetsavdelings (FSA) behandling av opplysninger om journalister i FSAs datanettverk. Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne. Utvalget forventer at det ikke finner tilsvarende opplysninger i FSA igjen", står det i rapporten.

Gebyr i 2013

Informasjonen om den ene journalisten ble blant annet funnet i en rapport som inneholdt opplysninger fra åpne kilder om fødselsår, bostedsadresse, skatt, registreringer i Brønnøysundregistrene og artikler i mediene om Forsvaret. Journalistens navn nevnes ikke i rapporten. FSA opplyser at behandlingen er et resultat av saksbehandlingsfeil.

Så sent som i 2013 ble det avdekket at Forsvarets etterretningsbataljon hadde lagret informasjon om ni journalister. Datatilsynet ila Forsvaret et gebyr på 75.000 kroner for lovbruddet, skriver Aftenposten.

EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer sier til VG at hun er overrasket over at det nå er gjort nye slike funn, bare fire år senere.

Ber om svar

Den profilerte journalisten Kjetil Stormark, som blant annet driver prosjektet "Norges forsvarsevne" og det tilhørende nettstedet aldrimer.no, sier til VG og Aftenposten at han ikke er overrasket over det som kommer fram. Han var en av dem som Forsvarets etterretningsbataljon samlet inn informasjon om for noen år siden.

– Da EOS-utvalget tidligere avdekket at Etterretningsbataljonen hadde ulovlig kartlagt og registrert opplysninger om meg og flere andre journalister, var det flere av oss som aldri ble formelt underrettet om dette. Da var det VG som avdekket det. Denne saksbehandlingspraksisen i EOS-utvalget er jeg kritisk til, sier Stormark til avisene.

Advokat Jon Wessel-Aas ba onsdag utvalget opplyse hvorvidt Stormark er en av journalistene FSA har lagret opplysninger om. Stormark har engasjert advokaten for å reise klagesak til EOS-utvalget.

Også forfatter og NRK Finnmark-journalist Bård Wormdal sier han kommer til å reise klagesak til EOS-utvalget for å få avklart om det er lagret informasjon også om ham.

PST-kritikk

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.

Utvalget har i 2016 kritisert PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient. Utvalgets søk viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.

Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene “snarest mulig” etter kravet i lovverket, "og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon".