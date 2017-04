EOS-utvalget fant opplysninger om journalister hos Forsvaret

EOS-utvalgets leder overleverte onsdag utvalgets årsmelding for 2016 til Stortinget.

Under en inspeksjon i FSA i 2015 så utvalget at avdelingen behandlet opplysninger om en journalist, blant annet i en rapport som inneholdt opplysninger fra åpne kilder om fødselsår, bostedsadresse, skatt, registreringer i Brønnøysundregistrene og artikler i mediene om Forsvaret over en lengre periode.

"Etter utvalgets syn er det uheldig at personopplysninger om en journalist og hans journalistiske virksomhet ble innsamlet og lagret i om lag fire år, uten at det forelå et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for behandlingen", står det i rapporten.

Journalistens navn nevnes ikke i rapporten. FSA opplyser at behandlingen er et resultat av saksbehandlingsfeil.

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk i EOS-utvalgets årsmelding.

Utvalget har i 2016 kritisert PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient. Utvalgets søk viste at PST oppbevarte 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.

Utvalget mener tjenesten skulle ha slettet disse samtalene “snarest mulig” etter kravet lovverket, "og fant det derfor klart kritikkverdig at PST fortsatt oppbevarte samtalene på tidspunktet for utvalgets inspeksjon".