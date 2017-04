Brannvesenet frykter kirketårn kan rase sammen

Politiet i Haugesund fikk melding om brannen klokken 0.42. Knappe to timer senere opplyste operasjonsleder Jan Magne Østebøvik i Sør-Vest politidistrikt at brannen var under kontroll. Han sa etterforskningen vil vise om det var lynnedslaget som var årsaken til at det begynte å brenne i kirkebygget fra 1904.

Geir Tofte i brannvesenet i Vindafjord sier til NRK at det er en fare for at kirketårnet kan rase ned.

– Det er ganske store skader i tårnet. Lynet førte trolig til en eksplosjon. Gulvet er trykt ned, veggene er presset ut, og taket opp. Det er store bjelker som er knekt rett av som fyrstikker, sier Tofte.

– Tårnkonstruksjonen er tydelig rammet. Men ellers har kirkerommet klart seg ganske bra, sa kirkeverge Inghart Lasse Tveit etter at han hadde undersøkt skadene på bygget. Han mener det er liten tvil om at et lynnedslag var årsaken til brannen.

