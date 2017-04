Andhøy nektet straffskyld og kalte hele rettssaken "tøys"

– Hele saken er bare tøys, sa Andhøy da ankesaken i Hålogaland lagmannsrett startet i Tromsø onsdag formiddag, skriver NRK.

Bakgrunnen for saken er Andhøys ekspedisjon til Antarktis med seilbåten Berserk i mars og april 2015. Ekspedisjonen ble ikke meldt inn til Norsk Polarinstitutt, men Andhøy mente selv han hadde tillatelse fra Argentina.

I februar i fjor ble Andhøy frikjent i Nord-Troms tingrett. Tingretten mente da at Andhøy ikke hadde riktig lisens til å seile i Antarktis, men mente samtidig at man ikke kunne forvente at ekspedisjonslederen kunne forstå at lisensen fra argentinske myndigheter ikke var tilstrekkelig.

– Jarle Andhøy er en profesjonell aktør og var ekspedisjonsleder på seilasen. Når vi også ser at det ble laget TV-program av turen, må man kunne stille strengere krav til Andhøy, fastslår aktor Tor Børge Nordmo.

Påtalemyndighetens påstand i tingretten var 30 dagers betinget fengsel og en bot på 45.000 kroner.

Jarle Andhøy er to ganger tidligere bøtelagt etter ekspedisjoner til Antarktis. Tre av hans beste kamerater forsvant under Berserk-ekspedisjonen i Sørishavet i februar 2011. Andhøy og et annet besetningsmedlem kom seg i sikkerhet ved Scott-basen i Antarktis.

