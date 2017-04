Økokrim krever fire års fengsel for korrupsjonstiltalt i nigeriabåtsaken

Rettssaken mot den tidligere orlogskapteinen i Forsvarets logistikkorganisasjon, Bjørn Stavrum, startet i Oslo tingrett i slutten av februar og pågikk fram til tirsdag denne uka. Stavrum er tiltalt for korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, tyveri og brudd på eksportloven i forbindelse med salget av sju utrangerte marinefartøyer til paramilitære i Vest-Afrika.

Statsadvokat Jens H. Bachke la ned påstand om at Stavrum dømmes til fire års fengsel. Økokrim mener også at tiltalte må dømmes til å tåle inndragning av drøyt 1 million kroner, samt til å betale over 2,7 millioner kroner i erstatning til Forsvaret og over en halv million kroner i erstatning til stiftelsen KNM Narvik.

Da rettssaken startet 28. februar, nektet Stavrum straffskyld for korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap, men innrømmet tyveri av en propell og aksling og delvis straffskyld for tyveri av skipskrybber.

Økokrim mener Stavrum har korrupte forbindelser til det britiske selskapet CAS Global, som fungerte som mellommenn. "Forholdet ansees som grovt fordi han var offentlig tjenestemann og fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel", heter det i tiltalen.

(©NTB)