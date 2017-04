Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS

20-åringen ble pågrepet på Landvetter flyplass ved Göteborg 8. juni 2015. PST mistenkte at han da var på vei til Syria som fremmedkriger, og Ubaydullah Hussain ble senere tiltalt for å ha rekruttert den unge mannen.

Oslo tingrett kom fram til at 20-åringen var skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon. Hussain dømmes for å ha tilrettelagt for ham.

Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS. Retten mener Hussain tilskyndet reisen.

Viktig å lykkes

I den 102 sider lange dommen beskriver Oslo tingrett hvordan Hussains bidrag rundt 20-åringens beslutning om å faktisk reise til Syria og slutte seg til IS, er mye mer enn vennskapelig hjelp. Det synes for retten å ha vært svært viktig for Hussain at han lyktes med å få 20-åringen til IS, heter det i dommen.

Oslo tingrett finner Hussain også skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS.

Hussain er dessuten dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.

Sårbare og søkende menn

Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en av de viktigste sakene for Politiets sikkerhetstjeneste de siste årene. Det var i alt satt av seks uker til hovedforhandlingen.

Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppa Profetens Ummah. Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt. Sommeren 2015 ble to norske fremmedkrigere dømt til fengsel.

Noen måneder senere ble en annen jihadist dømt til åtte års fengsel. I fjor høst fikk to nye IS-krigere lange fengselsstraffer. Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etnisk norske konvertitten som ville reise til Syria. Sistnevnte ble dømt til to år og ti måneders fengsel.

I sin prosedyre i retten mente aktor, statsadvokat Fredrik G. Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge.