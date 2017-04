Togspor på Østfoldbanen stengt til søndag

Det vil gå tog, men enkelte avganger blir innstilt, og det blir forsinkelser på en rekke tog mellom Oslo og Østfold. Det ene sporet på Østfoldbanen vil være stengt til og med søndag, opplyser Bane Nor.

Eksperter har tirsdag undersøkt stedet der det har glidd ut masse, og de jobber med å stabilisere grunnen.

– En del av arbeidet består i å kjøre bort jord og stein, sier pressevakt i Bane Nor, Randi Folke-Olsen.

Inngående Østfoldbanen ble tirsdag morgen stengt for togtrafikk etter at det ble registrert uforutsette bevegelser i jordgrunnen på østenden av Oslo S. Uregelmessighetene ble oppdaget ved arbeid på stedet ved 7.30-tiden. Bane Nor opplyser at det altså dreier seg om "utglidning av masse".

