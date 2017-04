Telenor legger ned tre kystradioer

Telenor opplyser tirsdag at Telenor Kystradio skal moderniseres og digitaliseres, og at stasjonene i Vardø, Florø og Tjøme legges ned fra 1. januar 2018. Dette berører 22 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte ved de tre stasjonene.

Samtidig skal bemanningen økes med til sammen tolv nye stillinger ved kystradiostasjonene i Bodø og Rogaland.

De ansatte ved kystradiostasjonene som legges ned, vil få tilbud om overføring til de to gjenværende stasjonene, mens de overtallige vil få tilbud om sluttavtaler og omstillingsbistand, opplyser Telenor.

Sterke reaksjoner

Nyheten om nedleggingen møtes med sterke reaksjoner. Spesielt er man bekymret for at viktig lokalkunnskap vil gå tapt, og at tjenesten og dermed sikkerheten til sjøs kan bli dårligere av sentraliseringen.

I Florø vil lokalpolitikerne at nedleggingen skal tas opp i Stortinget.

– Vi vil prøve å få dette omgjort. Jeg håper at de andre på stortingsbenken her og langs kysten er med. Jeg håper på et opprør, for nå må vi som bor her reagere, sier Stein Malkenes (MDG). Han opplyser til NRK at partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson vil ta saken opp i Stortinget.

Også Ap-ordfører i Florø, Ola Teigen, sier han er overrasket, og mener saken burde vært sendt på høring.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, frykter at nedleggelsen vil gå ut over sikkerheten til sjøs, noe hovedtillitsvalgt for EL og IT-forbundet i Telenor Norge, Kosom Alexander Skaale, sier seg enig i. Fagforeningen vil motsette seg nedleggelsene.

To stasjoner

Moderniseringen medfører ingen endringer for Telenor Kystradios kunder eller deres radioutstyr, mener Telenor. De gjenværende kystradiostasjonene vil bli omdøpt til Kystradio Sør og Kystradio Nord.

– Tjøme Radio, Florø Radio og Vardø Radio er stasjoner som alle har bidratt betydelig til å skape trygghet og sikkerhet til sjøs i deres områder i nærmere 100 år. Det er selvfølgelig vemodig å legge ned stasjoner som innenfor deres regioner har opparbeidet ett solid navn og rykte som står for trygghet og sikkerhet til sjøs, sier direktør for Telenor Kystradio, Terje Hammer.

