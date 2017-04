Regjeringen strammer opp markedet for forbrukslån

Tre Frp-statsråder, finansminister Siv Jensen, forbrukerminister Solveig Horne og justisminister Per-Willy Amundsen, stilte samlet opp på pressekonferansen i Oslo der de presenterte det regjeringen kaller en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at dette markedet fungerer bedre.

– Kredittkort og forbrukslån kan gi økonomisk frihet, men det er mange som opplever for aggressiv markedsføring, og for mange havner i en gjeldsfelle. Regjeringens tiltak vil bidra til at markedet fungerer bedre, sier Jensen.

Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.

– Markedsføring av forbrukslån må skje på en ryddig måte. Regjeringen vil bidra til at færre presses til å ta opp usikret lån eller kreditt som kan bli en belastning resten av livet, sier Amundsen.

Utestående kreditt

En annen ny forskrift gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.

– Dette vil gjøre det enklere for kundene å få oversikt over utestående gjeld og tilbakebetale denne, sa finansminister.

Videre innføres det en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den.

– Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.

90 milliarder

Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak for å bidra til at forbrukslånsmarkedet skal fungere bedre. I Finansmarkedsmeldingen 2016–2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.

– Forbruksgjelden er nå på 90 milliarder kroner, og den økte i fjor med 15 prosent. Stadig flere får problemer med tilbakebetalinger, sa Horne.