Pålegger lasteskip å bli liggende i Norge

Miljødirektoratet opplyser at de pålegger lasteskipet Harrier å bli liggende i Gismarvik havn til de er sikret at skipet ikke går til ulovlig opphogging og til større mengder med oljeholdig avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.

Skipet Tide Carrier, som har skiftet navn til Harrier, fikk motorstopp utenfor Jæren 22. februar. Etter en redningsaksjon ble lasteskipet slept til Gismarvik havn hvor det har ligget siden 23. februar.

På sine hjemmesider skriver direktoratet at "flere involverte aktører har bekreftet at skipet er på vei til vraking". Det er også avdekket at skipet har en enveis forsikringspolise kalt "brake up voyage", fra Høylandsbygd til Gadani, Pakistan.

– Vi mener det er overveiende sannsynlig at Harrier var på vei til ulovlig opphogging i Pakistan, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet har også avdekket at det er større mengder med en uidentifisert avfallsvæske om bord. Skipet må ha tillatelse fra miljømyndighetene for å kunne transportere dette avfallet ut av Norge.

– Dette skipet både er avfall og har avfall om bord. Det får ikke seile før vi er sikret at det ikke går til ulovlig vraking og at avfallet går til forsvarlig behandling, sier Hambro.

