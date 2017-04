Oslo Børs i minus etter Seadrill-nedtur

Seadrills marerittdag på børsen skyldes at det tidlig på dagen ble kjent at den planlagte restruktureringen av selskapet er blitt utsatt. Dette reagerte markedet svært negativt på, og aksjen ble dermed den overlegent største taperen på børsen tirsdag.

DNB er dagens mest omsatte aksje et hestehode foran Statoil og ender ned 1,7 prosent. Av de øvrige store selskapene faller Statoil med 0,1 prosent, Norsk Hydro med 0,6 prosent, Yara med 0,7 prosent og Telenor med 1,4 prosent.

På en tøff børsdag var det bare de mindre selskapene som steg nevneverdig. Atea stiger med 2 prosent og XXL med 1,6 prosent.

I motsetning til Oslo noterte de toneangivende europeiske børsene seg for forsiktige, men positive sluttnoteringer. CAC 40 i Paris steg med 0,1 prosent, DAX 30 i Frankfurt for 0,2 prosent og FTSE 100 i London steg med 0,5 prosent.

Oljeprisen steg pent tirsdag, og et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 54 dollar, mens et fat amerikansk lettolje kostet i nærheten av 51 dollar.

(©NTB)