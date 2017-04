Nytt hjertestarterregister på plass

Plutselig hjertestans rammer mer enn 3.000 personer årlig. Ved å gå inn på Hjertestarterregisterets hjemmeside www.113.no vil man kunne se hvor nærmeste hjertestarter befinner seg.

​Det finnes allerede mer en 20.000 hjertestartere rundt om i Norge, men hittil har det vært vanskelig for publikum å vite hvor de er. Med det offentlige hjertestarterregisteret på plass er målet at flest mulig idrettslag, institusjoner og bedrifter registrerer sine hjertestartere her.

– Fortsatt er det aller viktigste å starte øyeblikkelig hjerte- lunge- redning og ringe 113, men det er ingen tvil om at tilgang til hjertestarter kan bidra til å redde liv, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Hjertestarterregisteret driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

