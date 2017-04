Forsinkelser på Østfoldbanen

Arbeidene ble oppdaget ved arbeider på stedet ved 7.30-tiden. Bane Nor opplyser at bevegelsene er registrert ved Bispegata, ikke langt fra Oslo S.

– Av sikkerhetsmessige årsaker har vi stengt inngående Østfoldbane. Det har ikke skjedd noe med sporene på Østfoldbanen, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Gunner Børseth til NTB.

Han sier det ikke er noen sikkerhetsrisiko verken for jernbanen eller omgivelser, men at de har kalt inn uavhengige eksperter for å se nærmere på hva dette er.

– Så snart vi får nærmere beskjed fra ekspertene vil det bli satt i gang tiltak. Det er kun for å være føre var at vi har stanset trafikken, sier Børseth.

Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta før ekspertene har sett nærmere på stedet.

(©NTB)