Fafo: Langtidsopphold i asylmottak ikke negativt for integreringen

– Vi finner det kanskje litt overraskende, at når flyktninger først er bosatt i en kommune, så er det ikke noen stor forskjell på integreringstempoet på de flyktningene som har sittet lang tid i mottak og de som har sittet kort tid i mottak, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i forskningsstiftelsen Fafo til NRK.

Undersøkelsen bekrefter imidlertid at mange asylsøkere synes det er en stor påkjenning å bo i asylmottak, med usikkerhet om hva som skal skje med dem og ofte en passiv tilværelse. Rapporten viser at en del av de unge asylsøkerne ikke takler langtidsopphold på mottak så bra.

– Vi er glad for at rapporten viser at lang botid i mottak ikke trenger å være negativt for integreringen i Norge på sikt. Samtidig er det viktig at særlig de unge bosettes raskt. Rapporten viser at det er viktig med et høyt og godt aktivitetstilbud i mottak. Det er også vi veldig opptatt av, sier assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet, Birgitte Lange.

