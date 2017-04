Etterforskningen av dobbeltdrapet i Kristiansand snart ferdig

15-åringen som er siktet, har tilstått drapene på både Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48). Knivdrapene skjedde i skolegården på barneskolen Wilds Minne 5. desember i fjor. I begynnelsen av mai sendes politiets innstilling over til statsadvokaten, melder NRK.

Fædrelandsvennen skrev tidligere i år at noen hundre kroner i gjeld kan ha vært bakgrunnen for drapet på 14-åringen. Den siktede gutten har antydet at 48-åringen ble knivstukket fordi hun blandet seg inn.

– Politiet har et klart bilde av hva som skjedde, sier kriminalsjef Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

14-åringen og 48-åringen som ble drept, ble knivstukket henholdsvis 28 og 32 ganger, opplyste politiet i februar.

Etter at politiet har sendt sin innstilling, skal statsadvokaten behandle saken. Til slutt tar Riksadvokaten stilling til om det skal tas ut tiltale.

– Etter at Riksadvokaten har tatt stilling til en tiltale, skal det etter loven ikke gå mer enn seks uker før saken kommer opp, sier Kaddeberg Skaar.

15-åringen har sittet varetektsfengslet i Bergen siden pågripelsen få dager etter drapene. Det er tidligere antydet at saken kan komme opp for retten tidlig i høst.

